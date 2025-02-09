Российский постпред рассказал о необычном поведении делегации США на заседаниях ООН

Американская делегации в Женеве впервые не вступает в полемику и не проявляют активности на заседаниях различных органов ООН. О необычном поведении коллег из США рассказал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации. Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», – объяснил Гатилов в беседе с ТАСС.