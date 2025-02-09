Российский постпред рассказал о необычном поведении делегации США на заседаниях ООН
Постпред РФ Гатилов: Делегация США в Женеве впервые затихла на заседаниях ООН
Американская делегации в Женеве впервые не вступает в полемику и не проявляют активности на заседаниях различных органов ООН. О необычном поведении коллег из США рассказал постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.
«Во многих органах они активности вообще не проявляют, просто сидят и слушают, что является нехарактерным для американской делегации. Вот, например, конференция по разоружению, где мы с американцами постоянно вступали в дискуссии, отстаивая свои позиции. Они обвиняли нас, мы излагали свою позицию и так далее. Сейчас на протяжении последних нескольких заседаний их представителей вообще никак не слышно и не видно», – объяснил Гатилов в беседе с ТАСС.
Гатилов связывает поведение коллег с «полной неопределённостью и непониманием» позиций США и его дальнейшего курса в вопросе выхода из органов ООН после решений, принятых новым президентом Дональдом Трампом. Он полагает что американская делегация ещё не получили соответствующих инструкций из Госдепа.
Сразу после возвращения в Белый дом Трамп развязал торговые войны с рядом стран. Так, он ввёл 25% пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики. В ответ на это последние две страны решили ввести аналогичные таможенные сборы на американские товары. В Европе, наблюдая за действиями президента США, начали беспокоиться, что он может затронуть и их интересы, поэтому пригрозили ему жесткими мерами.
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