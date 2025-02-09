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9 февраля, 03:09

Следом за Байденом: Трамп лишил чиновников экс-администрации доступа к секретным данным

Reuters: Трамп ограничил доступ Блинкену и Салливану к секретным сведениям

Президент США Дональд Трамп ограничил доступ к секретным данным бывшему госсекретарю Энтони Блинкену и экс-советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей Белого дома.

Под ограничения также попали бывшая заместитель генпрокурора Лиза Монако, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и окружной прокурор Манхэттена Алвин Брэгг. Все они ранее вели дела против Трампа.

Кроме того, ранее Трамп заявил о немедленном отзыве допуска к секретной информации у его предшественника Джо Байдена. В своих соцсетях республиканец написал, что Байдену в этом «нет необходимости».

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Тем временем сразу несколько американских городов и округов обратились в суд с исковыми заявлениями против нового президента страны Дональда Трампа. По их мнению, глава государства грубо нарушает законы своими планами по иммиграционной политике.

Обложка ©

flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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