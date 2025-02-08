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Регион
8 февраля, 09:38

Американские города массово подают в суд на Трампа

NYT: В США города подали иск против администрации Трампа из-за мигрантов

В США сразу несколько городов и округов обратились в суд с исковыми заявлениями против нового президента страны Дональда Трампа. По их мнению, глава государства грубо нарушает законы своими планами по иммиграционной политике. Об этом сообщил городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу.

«Сан-Франциско возглавил судебные тяжбы, защищающие города-убежища от незаконного превышения полномочий федеральными органами. Действия администрации Трампа направлены на то, чтобы незаконно лишить финансирования города-убежища и заставить местные правоохранительные органы выполнять работу федерального правительства», — сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте прокурора города.

Также с исками в суд обратились округа Санта-Клара и Кинг, города Нью-Хейвен и Портленд. Как пишет газета New York Times, местные власти не желают помогать Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в депортации мигрантов.

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Напомним, Соединённые Штаты депортировали в Мексику около 11 тысяч нелегальных мигрантов за те 18 дней, что Дональд Трамп находится у власти. По её словам, 8 245 выдворенных нелегалов — мексиканцы. Ещё 2 539 человек — граждане других стран. Их постепенно доставляют на родину воздушными спецрейсами.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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