Американские города массово подают в суд на Трампа

В США сразу несколько городов и округов обратились в суд с исковыми заявлениями против нового президента страны Дональда Трампа. По их мнению, глава государства грубо нарушает законы своими планами по иммиграционной политике. Об этом сообщил городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу.

«Сан-Франциско возглавил судебные тяжбы, защищающие города-убежища от незаконного превышения полномочий федеральными органами. Действия администрации Трампа направлены на то, чтобы незаконно лишить финансирования города-убежища и заставить местные правоохранительные органы выполнять работу федерального правительства», — сказано в пресс-релизе, размещённом на сайте прокурора города.

Также с исками в суд обратились округа Санта-Клара и Кинг, города Нью-Хейвен и Портленд. Как пишет газета New York Times, местные власти не желают помогать Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) в депортации мигрантов.