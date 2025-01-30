Трамп подписал указ о создании миграционного центра на 30 тыс. мест в Гуантанамо

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, который обязывает Пентагон и министерство внутренней безопасности подготовить миграционный центр на 30 тысяч мест на базе в Гуантанамо.

Этот центр будет предназначен для содержания задержанных нелегальных мигрантов, которых Трамп назвал «самыми опасными преступниками». Выступая в Белом доме, политик отметил, что «многие даже не знают об этом».

«Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов», — заявил республиканец.