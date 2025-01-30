Трамп подписал указ о создании миграционного центра на 30 тыс. мест в Гуантанамо
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании указа, который обязывает Пентагон и министерство внутренней безопасности подготовить миграционный центр на 30 тысяч мест на базе в Гуантанамо.
Этот центр будет предназначен для содержания задержанных нелегальных мигрантов, которых Трамп назвал «самыми опасными преступниками». Выступая в Белом доме, политик отметил, что «многие даже не знают об этом».
«Большинство людей даже не знают об этом. У нас есть 30 тысяч коек в одном комплексе, чтобы удерживать самых опасных преступников-нелегалов», — заявил республиканец.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий в стране проведение операций по смене пола у граждан младше 19 лет. Глава государства подчеркнул, что изменение пола у детей и подростков — опасная тенденция, которая останется чёрным пятном в американской истории.
flickr / Trump White House Archived