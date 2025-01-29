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29 января, 20:43

Трамп пригласил первого иностранного политика в Вашингтон

Нетаньяху стал первым иностранным лидером, которого Трамп пригласил в Вашингтон

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху. Обложка © flickr / Trump White House Archived / Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Это будет первая встреча Трампа с иностранным лидером после его вступления в должность. Как сообщает издание The Hill, переговоры запланированы на следующую неделю.

Ранее издание The Jerusalem Post писало, что встреча состоится в Белом доме 4 февраля.

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Ранее в Польше назвали дату визита Трампа в Варшаву. Поездка американского лидера может состояться уже в апреле этого года. Польская сторона также усомнилась в том, что Дональд Трамп сможет склонить российского президента к уступкам по Украине. Даже санкции против Москвы не изменят решения Владимира Путина о переговорах.

Артём Гапоненко
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