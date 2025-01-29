Трамп пригласил первого иностранного политика в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон. Это будет первая встреча Трампа с иностранным лидером после его вступления в должность. Как сообщает издание The Hill, переговоры запланированы на следующую неделю.

Ранее в Польше назвали дату визита Трампа в Варшаву. Поездка американского лидера может состояться уже в апреле этого года. Польская сторона также усомнилась в том, что Дональд Трамп сможет склонить российского президента к уступкам по Украине. Даже санкции против Москвы не изменят решения Владимира Путина о переговорах.