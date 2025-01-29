В Польше назвали дату визита Трампа в Варшаву

Визит американского президента Дональда Трампа в Польшу может состояться в апреле этого года. Об этом сообщил бывший премьер-министр государства, евродепутат Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.

«Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа», — сказал он.

Ранее в Варшаве заявили, что американский лидер будет приглашён на саммит инициативы «Трехморья», который намечен на конец апреля в польской столице.