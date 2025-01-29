Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 17:47

В Польше назвали дату визита Трампа в Варшаву

Моравецкий: Трамп может приехать с визитом в Польшу в апреле

Визит американского президента Дональда Трампа в Польшу может состояться в апреле этого года. Об этом сообщил бывший премьер-министр государства, евродепутат Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.

«Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа», — сказал он.

Ранее в Варшаве заявили, что американский лидер будет приглашён на саммит инициативы «Трехморья», который намечен на конец апреля в польской столице.

«Пора извиниться и уйти!» Польский министр попал в скандал из-за одного слова о нацистах
«Пора извиниться и уйти!» Польский министр попал в скандал из-за одного слова о нацистах

Ранее польская сторона усомнилась в том, что Дональд Трамп сможет склонить российского президента к уступкам по Украине. Даже санкции против Москвы не изменят решение Владимира Путина о переговорах по поводу конфликта на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Польша
  • Матеуш Моравецкий
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar