В Польше назвали дату визита Трампа в Варшаву
Моравецкий: Трамп может приехать с визитом в Польшу в апреле
Визит американского президента Дональда Трампа в Польшу может состояться в апреле этого года. Об этом сообщил бывший премьер-министр государства, евродепутат Матеуш Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM.
«Президент США Дональд Трамп, вероятно, должен быть в Польше в апреле. Я знаю, что канцелярия президента Анджея Дуды находится в контакте с канцелярией президента Дональда Трампа», — сказал он.
Ранее в Варшаве заявили, что американский лидер будет приглашён на саммит инициативы «Трехморья», который намечен на конец апреля в польской столице.
Ранее польская сторона усомнилась в том, что Дональд Трамп сможет склонить российского президента к уступкам по Украине. Даже санкции против Москвы не изменят решение Владимира Путина о переговорах по поводу конфликта на Украине.
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