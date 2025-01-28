«Пора извиниться и уйти!» Польский министр попал в скандал из-за одного слова о нацистах
Министру образования Польши Новацкой грозит отставка из-за оговорки о нацистах
Барбара Новацкая. Фото © Министерство национального образования Польши
Выступление главы Министерства национального образования Польши Барбары Новацкой на международной конференции привело к настоящему резонансу, а сама чиновница рискует лишиться должности из-за оговорки про нацистов. Её отставки уже потребовали представители крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), сообщает польский портал DoRzeczy.
Причиной скандала стало её выступление с речью на форуме, посвящённом 80-летию освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим. Новицкая с высокой трибуны произнесла возмутительные слова, а именно, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения».
«Отвратительное высказывание», — возмутился пресс-скретарь ПиС Рафал Бохенек.
«Она должна извиниться и уйти [в отставку — прим. Life.ru]», — настаивает депутат Сейма (нижней палаты парламента) от ПиС Ян Мошиньский.
Шумиха среди министров вызвана из-за того, что в последние десятилетия Варшава придерживается другой версии событий. Согласно официальной позиции польской власти, все лагеря на территории государства были созданы представителями фашистской Германии, а называть их «польскими лагерями» оскорбительно для национальной памяти и сознания всего польского народа. Также политики настаивают на отказе от формулировки «польские нацисты» — таковых, по их утверждениям, в стране не было.
К слову, Польша отказалась приглашать российских дипломатов на мероприятия, которые организованы по случаю годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Западные политики осудили Варшаву за данное решение. Накануне стало известно, что мероприятия, посвящённые 80-й годовщине освобождения Освенцима посетил Владимир Зеленский, прибывший с визитом в Польшу.