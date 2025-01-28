«Пора извиниться и уйти!» Польский министр попал в скандал из-за одного слова о нацистах

Выступление главы Министерства национального образования Польши Барбары Новацкой на международной конференции привело к настоящему резонансу, а сама чиновница рискует лишиться должности из-за оговорки про нацистов. Её отставки уже потребовали представители крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС), сообщает польский портал DoRzeczy.

Причиной скандала стало её выступление с речью на форуме, посвящённом 80-летию освобождения узников нацистского концлагеря Освенцим. Новицкая с высокой трибуны произнесла возмутительные слова, а именно, что «на территории, оккупированной Германией, польские нацисты построили лагеря, которые были трудовыми лагерями, а затем стали лагерями массового уничтожения».

«Отвратительное высказывание», — возмутился пресс-скретарь ПиС Рафал Бохенек.

«Она должна извиниться и уйти [в отставку — прим. Life.ru]», — настаивает депутат Сейма (нижней палаты парламента) от ПиС Ян Мошиньский.