«Это позор»: Немецкий политик заступился за Россию и устроил Западу исторический ликбез по Освенциму

Бывший кандидат в президенты ФРГ Макс Отте резко осудил отказ Польши приглашать представителей России на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. В социальной сети X он провёл для организаторов встречи краткий исторический ликбез.

«Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — написал он.

Мероприятия по случаю годовщины освобождения известнейшего «лагеря смерти» пройдут в Освенциме 27 января. В них примут участие представители нескольких десятков государственных делегаций. Российских дипломатов среди них не окажется.