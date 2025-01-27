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Регион
27 января, 02:30

«Это позор»: Немецкий политик заступился за Россию и устроил Западу исторический ликбез по Освенциму

Немецкий политик Отте словами «это позор» оценил отказ приглашать РФ в Освенцим

Бывший кандидат в президенты ФРГ Макс Отте резко осудил отказ Польши приглашать представителей России на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим. В социальной сети X он провёл для организаторов встречи краткий исторический ликбез.

«Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — написал он.

Мероприятия по случаю годовщины освобождения известнейшего «лагеря смерти» пройдут в Освенциме 27 января. В них примут участие представители нескольких десятков государственных делегаций. Российских дипломатов среди них не окажется.

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Между тем российские дипломаты продолжают самостоятельно отдавать дань уважения солдатам Красной Армии и чтить память военнопленных, убитых нацистами в Аушвице. Цветы к мемориалам были возложены нашими соотечественниками в Кракове и Люксембурге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grabowski Foto

Анатолий Цейко
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