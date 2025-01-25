Посол РФ посетил церемонию по случаю 80-летия освобождения Аушвица в Люксембурге

Церемония памяти жертв Холокоста состоялась в Люксембурге по случаю 80-летия освобождения красноармейцами нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. В мероприятии поучаствовал и посол РФ Дмитрий Лобанов, который возложил цветы к монументу «Кадиш».

«Хочу прежде всего выразить глубокую признательность <...> за приглашение разделить с участниками этой мемориальной акции чувство глубокой скорби, которую испытываешь, вспоминая о замученных узниках лагерей смерти и о доблестных воинах, отдавших свои жизни ради их спасения», — высказался Лобанов.

Глава диппредставительства добавил, что даже сейчас в Люксембурге есть люди, осознающие великий подвиг советских воинов, на который шли ради спасения узников Освенцима. В современных условиях, когда на Западе усиливаются попытки исказить исторические факты, крайне важно сохранять память о заслугах красноармейцев, сыгравших решающую роль в разгроме немецкого милитаризма и фашизма.