Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 01:06

Посол РФ посетил церемонию по случаю 80-летия освобождения Аушвица в Люксембурге

Дмитрий Лобанов на церемонии. Обложка © VK / Посольство России в Люксембурге

Дмитрий Лобанов на церемонии. Обложка © VK / Посольство России в Люксембурге

Церемония памяти жертв Холокоста состоялась в Люксембурге по случаю 80-летия освобождения красноармейцами нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. В мероприятии поучаствовал и посол РФ Дмитрий Лобанов, который возложил цветы к монументу «Кадиш».

«Хочу прежде всего выразить глубокую признательность <...> за приглашение разделить с участниками этой мемориальной акции чувство глубокой скорби, которую испытываешь, вспоминая о замученных узниках лагерей смерти и о доблестных воинах, отдавших свои жизни ради их спасения», — высказался Лобанов.

Глава диппредставительства добавил, что даже сейчас в Люксембурге есть люди, осознающие великий подвиг советских воинов, на который шли ради спасения узников Освенцима. В современных условиях, когда на Западе усиливаются попытки исказить исторические факты, крайне важно сохранять память о заслугах красноармейцев, сыгравших решающую роль в разгроме немецкого милитаризма и фашизма.

«Здравая позиция»: Мединский сделал неожиданный вывод после слов Трампа о Второй мировой
«Здравая позиция»: Мединский сделал неожиданный вывод после слов Трампа о Второй мировой

Ранее о событиях 80-летней давности высказался и канцлер Германии Олаф Шольц. Он призвал соотечественников сохранять память о произошедшем и передавать её следующим поколениям, так как ответственность немцев за зверства их предков не заканчивается.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Великая Отечественная война
  • Мировая политика
  • Общество
  • История
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar