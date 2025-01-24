«Здравая позиция»: Мединский сделал неожиданный вывод после слов Трампа о Второй мировой

Помощник российского президента Владимир Мединский прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о роли СССР в победе над фашизмом, охарактеризовав его как «здравую позицию» американского лидера. Он отметил, что такая точка зрения противоречит распространённому на Западе мнению о Второй мировой войне и вкладе СССР в победу. По словам Мединского, Трамп «обращался не к России, а ко вселенной», подчёркивая важность исторической справедливости и признания заслуг СССР в борьбе с фашизмом.

«То, что Россия помогла Америке, — хорошо, что Трамп так сказал. Потому что сейчас превалирующий дискурс — это то, что РФ мешала Америке победить Гитлера. Здесь он занимает здравую позицию», — приводит ТАСС слова Мединского.

Помощник главы государства также призвал не придираться к словам Трампа о числе погибших жителей СССР во время Второй мировой войны, отметив, что речь шла о цифре в 60 миллионов. По его мнению, никто не обладает точными данными о количестве жертв.