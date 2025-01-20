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19 января, 22:23

«Наша ответственность не заканчивается»: Шольц обратился к немцам спустя 80 лет после освобождения Освенцима

Шольц: Ответственность Германии за зверства нацистов в Аушвице не заканчивается

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на памятном мероприятии в преддверии 80-летия со дня освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме красноармейцами. Глава немецкого кабмина призвал вынести из того страшного преступления нацистов правильные уроки.

«Память о разрушении цивилизации, совершённом немцами во время Холокоста, должна сохраняться и передаваться каждому поколению в Германии снова и снова. Наша ответственность не заканчивается», — заявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что сегодня антисемитизм и правый экстремизм вновь поднимают голову, особенно в виртуальной среде. Зачастую именно соцсети становятся питательной средой для подстрекательства к насилию и ненависти.

«Спустя 80 лет после освобождения Освенцима как никогда важно чётко изложить факты и извлечь из них правильные уроки», — резюмировал политик.

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А ранее в белорусском Бресте были обнаружены останки почти 40 человек. Их нашли на месте нацистского концлагеря «Красные казармы», который действовал на территории советской республики 80 лет назад.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Анатолий Цейко
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