«Наша ответственность не заканчивается»: Шольц обратился к немцам спустя 80 лет после освобождения Освенцима
Шольц: Ответственность Германии за зверства нацистов в Аушвице не заканчивается
Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на памятном мероприятии в преддверии 80-летия со дня освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме красноармейцами. Глава немецкого кабмина призвал вынести из того страшного преступления нацистов правильные уроки.
«Память о разрушении цивилизации, совершённом немцами во время Холокоста, должна сохраняться и передаваться каждому поколению в Германии снова и снова. Наша ответственность не заканчивается», — заявил Шольц.
Канцлер также подчеркнул, что сегодня антисемитизм и правый экстремизм вновь поднимают голову, особенно в виртуальной среде. Зачастую именно соцсети становятся питательной средой для подстрекательства к насилию и ненависти.
«Спустя 80 лет после освобождения Освенцима как никогда важно чётко изложить факты и извлечь из них правильные уроки», — резюмировал политик.
А ранее в белорусском Бресте были обнаружены останки почти 40 человек. Их нашли на месте нацистского концлагеря «Красные казармы», который действовал на территории советской республики 80 лет назад.
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