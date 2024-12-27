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Регион
27 декабря, 08:03

В Бресте обнаружены останки почти 40 человек на месте бывшего концлагеря СС

В Бресте военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона МО Белоруссии были обнаружены человеческие останки, принадлежащие не менее чем 38 лицам. На месте раскопок ранее находился нацистский лагерь смерти «Красные казармы». Об этом сообщается в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

«[Костные останки принадлежат] не менее 38 лицам в возрастном диапазоне от около 14-16 лет до около 50-60 лет... Наличие и выраженность на костных останках воздействия факторов внешней среды указывают на давность захоронения свыше 80 лет», — отметили в ведомстве. Предположительно, захоронение относится к периоду Великой Отечественной войны.

По данным прокуратуры Бреста, в данной местности в годы Великой Отечественной войны функционировал концлагерь «Красные казармы».

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Shutterstock / FOTODOM / Gl0ck

Мария Любицкая
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