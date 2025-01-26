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Регион
26 января, 05:13

Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не примут участие в мероприятиях, организованных Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

В беседе с агентством РИА «Новости» он отметил, что хотя мероприятия объявлены, присутствие на них нецелесообразно, так как не будет упоминаться о тех, кто освободил концлагерь.

«Мы отметим эту годовщину в своём кругу и как следует», — пояснил дипломат.

27 января 2025 года будет отмечаться 80-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Этот день является Международным днём памяти жертв Холокоста. В Освенциме и других местах мира пройдут различные мероприятия, направленные на увековечение памяти жертв нацистского режима, а также на осознание исторической важности событий, связанных с Холокостом.

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«Наша ответственность не заканчивается»: Шольц обратился к немцам спустя 80 лет после освобождения Освенцима

В преддверии 80-летия со дня освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме красноармейцами высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Глава немецкого кабмина призвал вынести из того страшного преступления нацистов правильные уроки.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Оксана Попова
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