Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима
Российские дипломаты не примут участие в мероприятиях, организованных Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.
В беседе с агентством РИА «Новости» он отметил, что хотя мероприятия объявлены, присутствие на них нецелесообразно, так как не будет упоминаться о тех, кто освободил концлагерь.
«Мы отметим эту годовщину в своём кругу и как следует», — пояснил дипломат.
27 января 2025 года будет отмечаться 80-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Этот день является Международным днём памяти жертв Холокоста. В Освенциме и других местах мира пройдут различные мероприятия, направленные на увековечение памяти жертв нацистского режима, а также на осознание исторической важности событий, связанных с Холокостом.
В преддверии 80-летия со дня освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме красноармейцами высказался канцлер Германии Олаф Шольц. Глава немецкого кабмина призвал вынести из того страшного преступления нацистов правильные уроки.
Kandinsky 3.1 / Life.ru