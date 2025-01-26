Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Российские дипломаты не примут участие в мероприятиях, организованных Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

В беседе с агентством РИА «Новости» он отметил, что хотя мероприятия объявлены, присутствие на них нецелесообразно, так как не будет упоминаться о тех, кто освободил концлагерь.

«Мы отметим эту годовщину в своём кругу и как следует», — пояснил дипломат.

27 января 2025 года будет отмечаться 80-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Этот день является Международным днём памяти жертв Холокоста. В Освенциме и других местах мира пройдут различные мероприятия, направленные на увековечение памяти жертв нацистского режима, а также на осознание исторической важности событий, связанных с Холокостом.