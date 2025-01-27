Генконсул РФ в Кракове отдал дань памяти павшим в боях за освобождение Освенцима
Генконсул Сергей Линевич с коллегами у мемориала. Обложка © Telegram / Генеральное консульство России в Кракове
Сотрудники Генерального консульства России в Кракове возложили цветы к памятнику на месте массового захоронения советских военнопленных и к братской могиле солдат Красной Армии, павших при освобождении концлагеря Аушвиц-Биркенау в польском Освенциме. Дань памяти воинам отдал лично генконсул Сергей Линевич и его коллеги.
Венок у мемориальной плиты в Кракове. Фото © Telegram / Генеральное консульство России в Кракове
Схожая акция в преддверии 80-летней годовщины освобождения Освенцима прошла в Люксембурге. Участие в ней принял посол РФ Дмитрий Лобанов, который возложил цветы к монументу «Кадиш».
Ранее посол России в Варшаве заявил, что российские дипломаты не будут участвовать в мероприятиях, организованных Польшей по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Сотрудники посольств и консульств отметят годовщину «в своём кругу».