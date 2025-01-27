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27 января, 12:54

Зеленский приехал в Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Как сообщает «РБК-Украина», глава киевского режима намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

К слову, Польша отказалась приглашать представителей России на мероприятия, которые организованы по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом ранее сообщал посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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Решение отказаться от приглашения российской стороны на мероприятия, приуроченные к годовщине освобождения крупнейшего концлагеря, уже раскритиковали страны Запада. Немецкий политик Макс Отте осудил Варшаву, назвав её решение «позором».

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Ольга Сливченко
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