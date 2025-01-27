Зеленский приехал в Польшу на годовщину освобождения Освенцима

Владимир Зеленский прибыл с визитом в Польшу. Как сообщает «РБК-Украина», глава киевского режима намерен принять участие в мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

К слову, Польша отказалась приглашать представителей России на мероприятия, которые организованы по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Об этом ранее сообщал посол России в Варшаве Сергей Андреев.