В Польше объявили бойкот Маску и призвали «нормальных поляков» не покупать Tesla

Министр спорта и туризма Польши Славомир Нитрас призвал граждан страны бойкотировать автомобили Tesla после высказываний американского предпринимателя Илона Маска. Во время предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (AFD) бизнесмен заявил, что, по его мнению, в Германии слишком много акцента ставится на чувство вины за прошлое, и современные немцы не должны испытывать вину за действия нацистов.

«Ни один нормальный поляк больше не должен покупать Tesla. Нужно ответить на это серьёзно и твёрдо, включая что-то вроде потребительского бойкота», — заявил Нитрас.

Он высказал предположение, что Маск, в отличие от европейцев, не ощущает угрозы возрождения фашизма. По его словам, любой здравомыслящий человек, живущий в центре Европы и помнящий о событиях восьмидесятилетней давности, не может оставаться равнодушным.