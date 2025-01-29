Киев хочет «заарканить» представителей Трампа на заседании глав МИД в Париже

Украина надеется, что первая официальная встреча киевских чиновников с командой нового президента США Дональда Трампа состоится в Париже 12 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники среди госслужащих.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы получил приглашение на участие в расширенном заседании глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и ЕС. Официально Киев пока не комментировал информацию.