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29 января, 16:13

Киев хочет «заарканить» представителей Трампа на заседании глав МИД в Париже

СМИ: Украина надеется на встречу Сибиги с командой Трампа в Париже 12 февраля

Украина надеется, что первая официальная встреча киевских чиновников с командой нового президента США Дональда Трампа состоится в Париже 12 февраля. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники среди госслужащих.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига якобы получил приглашение на участие в расширенном заседании глав внешнеполитических ведомств США, Франции, Германии, Польши, Италии, Великобритании, Испании и ЕС. Официально Киев пока не комментировал информацию.

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Ранее американская газета The Washington Post сообщила, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке финансовой помощи другим странам привело к прекращению как военной, так и экономической поддержки Украины.

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ТАСС / АР

Татьяна Миссуми
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