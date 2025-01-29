Госдепартамент США и ЕС сговорились оказать «максимальное давление» на Россию, чтобы завершить украинский конфликт, однако история давно показала, что подобные шаги в отношении нашей страны бессмысленны и контрпродуктивны. Об этом Life.ru сказал зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор Константин Долгов.

Всё уже неоднократно сказано нашим президентом. Давить на Россию бесполезно, бессмысленно и контрпродуктивно. Что будет делать американская администрация и лично Трамп, пока непонятно. Пока мы, насколько я понимаю, в основном слышим и читаем публичные заявления. Вот когда это будет обличено в форму каких-то инициатив или предложений, тогда, наверное, можно будет предметно их рассматривать Константин Долгов зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, сенатор

Сенатор отметил, что сейчас Москва не получала никаких конкретных предложений от западных лидеров. Поэтому, когда это произойдёт, тогда можно будет понять и составить представление о том, какой будет линия новой американской администрации по украинскому вопросу, продолжил он. Долгов заверил, что у России есть все возможности, чтобы выдержать любое давление.

«Ситуация на фронте сейчас такова, что очевидно: давить надо не на Москву, а на Киев, чтобы склонить Зеленского и его команду к поиску серьёзного политического урегулирования конфликта с учётом тех озабоченностей и красных линий, которые наш президент многократно озвучивал», — объяснил собеседник Life.ru.

Он напомнил, что сейчас у Киева нет готовности ни к каким мирным переговорам, тем более что Владимир Зеленский — давно нелегитимный президент, а значит не может представлять Украину, а, кроме того, Киев законодательно запретил любые переговорные процессы с Москвой. Долгов предложил Вашингтону начать урегулирование украинского конфликта именно с Киева. «А на Россию давить, как показывает история, дело абсолютно бесполезное», — резюмировал сенатор.