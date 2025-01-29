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29 января, 07:45

Госдеп США и евродипломатия договорились о «максимальном давлении» на Россию

Bloomberg: Рубио и Каллас договорились продолжать оказывать давление на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас отметил важность оказания «максимального давления» на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями обсуждения.

По словам европейского чиновника, Каллас и Рубио пришли к единому мнению о необходимости продолжать усилия по максимальному давлению на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру в Украине.

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29 января лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители ведущих стран должны использовать силу для принуждения России к миру. Он обвинил Владимира Путина в затягивании конфликта и нежелании достичь мирного соглашения. В самой Украине тем временем растут мятежные настроения. Всё больше солдат и офицеров призывают к военному перевороту против Зеленского и его окружения.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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