Госдеп США и евродипломатия договорились о «максимальном давлении» на Россию
Bloomberg: Рубио и Каллас договорились продолжать оказывать давление на Россию
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас отметил важность оказания «максимального давления» на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями обсуждения.
По словам европейского чиновника, Каллас и Рубио пришли к единому мнению о необходимости продолжать усилия по максимальному давлению на Россию для продвижения к справедливому и устойчивому миру в Украине.
29 января лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил, что представители ведущих стран должны использовать силу для принуждения России к миру. Он обвинил Владимира Путина в затягивании конфликта и нежелании достичь мирного соглашения. В самой Украине тем временем растут мятежные настроения. Всё больше солдат и офицеров призывают к военному перевороту против Зеленского и его окружения.
Kandinsky 3.1 / Life.ru