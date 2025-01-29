Госдеп США и евродипломатия договорились о «максимальном давлении» на Россию

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой евродипломатии Каей Каллас отметил важность оказания «максимального давления» на Россию для достижения мира на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с деталями обсуждения.