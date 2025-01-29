Кая Каллас сверила часы с Марком Рубио по Украине, Ирану и Китаю

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что провела беседу с госсекретарём США Марко Рубио. Основными темами разговора были Украина, Иран и Китай, сообщила она у себя на странице в соцсети Х.

«Мы обсудили глобальные вопросы, в которых у ЕС и США совпадают интересы, включая украинский конфликт, пагубное влияние Ирана и вызовы, создаваемые Китаем», — написала дипломат.