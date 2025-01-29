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Регион
29 января, 06:21

Кая Каллас сверила часы с Марком Рубио по Украине, Ирану и Китаю

Глава дипломатии ЕС Каллас обсудила Украину, Иран и Китай с госсеком США Рубио

Глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что провела беседу с госсекретарём США Марко Рубио. Основными темами разговора были Украина, Иран и Китай, сообщила она у себя на странице в соцсети Х.

«Мы обсудили глобальные вопросы, в которых у ЕС и США совпадают интересы, включая украинский конфликт, пагубное влияние Ирана и вызовы, создаваемые Китаем», — написала дипломат.

Никакого содержания диалога Каллас не привела, но заявила, что во всех этим темах у ЕС и США «совпадают интересы», а также отметила, что в Европе очень ждут встречу с новой американской администрацией.

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна готова сокращать ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем. Американский политик также заявил, что его встреча с главой РФ Владимиром Путиным состоится уже совсем скоро. Кроме того, он связался и с китайским лидером Си Цзиньпином, чтобы заручиться его помощью в грядущих переговорах по Украине. Пока сверхдержавы ведут свои дела, Европа занята своим привычным хобби. Недавно страны ЕС договорились о продлении санкций против России.

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X / Kaja Kallas

Владимир Озеров
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