Трамп: США хотели бы сократить ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил желание уменьшить ядерные запасы России, США и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Он озвучил эту позицию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп упомянул, что ранее вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности уменьшения ядерных запасов обеих стран. Он также отметил, что Китай мог бы поддержать эту идею. По его словам, цель заключается в том, чтобы выяснить, возможно ли сокращение ядерных арсеналов. Американский политик выразил уверенность, что это вполне осуществимо.