Трамп: США хотели бы сократить ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп выразил желание уменьшить ядерные запасы России, США и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Он озвучил эту позицию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Трамп упомянул, что ранее вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности уменьшения ядерных запасов обеих стран. Он также отметил, что Китай мог бы поддержать эту идею. По его словам, цель заключается в том, чтобы выяснить, возможно ли сокращение ядерных арсеналов. Американский политик выразил уверенность, что это вполне осуществимо.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что он едва не спровоцировал ядерный конфликт из-за Украины. Российский политик подчеркнул, что в последний день своего президентства Байден показывает изменения от «опытного и разумного лидера» к «оторванному от реальности маразматику».
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