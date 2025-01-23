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23 января, 18:40

Трамп: США хотели бы сократить ядерные арсеналы вместе с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил желание уменьшить ядерные запасы России, США и Китая, полагая, что такие договорённости могут быть достигнуты. Он озвучил эту позицию во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трамп упомянул, что ранее вёл переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о возможности уменьшения ядерных запасов обеих стран. Он также отметил, что Китай мог бы поддержать эту идею. По его словам, цель заключается в том, чтобы выяснить, возможно ли сокращение ядерных арсеналов. Американский политик выразил уверенность, что это вполне осуществимо.

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Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил экс-президента США Джо Байдена в том, что он едва не спровоцировал ядерный конфликт из-за Украины. Российский политик подчеркнул, что в последний день своего президентства Байден показывает изменения от «опытного и разумного лидера» к «оторванному от реальности маразматику».

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Александра Мышляева
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