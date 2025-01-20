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Регион
20 января, 14:54
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Исследователи рассказали, какие страны переживут ядерную зиму

Risk Analysis: В условиях ядерной зимы выжить смогут только пять стран

Исследователи из Университета Отаго предположили худшее развитие событий — если на Земле наступит ядерная зима — и сообщили свои неутешительные выводы. По их мнению, выжить в таких условиях смогут только пять стран, пишет Risk Analysis.

Учёные отметили, что ядерную войну переживут те государства, которые смогут сохранить сельскохозяйственное производство. Согласно исследованию, после взрыва в атмосфере окажется порядка 150 тераграмм сажи. Из-за пепла критически сократится количество солнечных дней, что на несколько лет приведёт к снижению производства сельхозпродукции на 80%. Это убьёт жителей северного полушария.

Шанс на выживание есть у островных и полуостровных территорий. По словам исследователей, катастрофу смогут пережить Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновы острова.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Алена Пенчугина
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