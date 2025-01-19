Медведев обвинил «маразматика» Байдена в развязывании войны против России
Медведев: Байден едва не спровоцировал ядерный конфликт из-за Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatolii Trofimov
Действия пока ещё действующего американского лидера Джо Байдена в контексте украинского конфликта фактически стали началом войны коллективного Запада против России, которая едва не привела к ядерной эскалации. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он отметил, что в последний день своего президентства Байден демонстрирует трансформацию от «опытного и разумного политика» до «оторванного от реальности маразматика».
«Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — написал зампред СБ в телеграм-канале.
Ранее Медведев решил вспомнить, какие «нереальные» предсказания из тех, что он давал на 2024 год, действительно претворились в жизнь. Он заявил, что «всё сбылось». Политик призвал продолжать следить за «полностью невозможными событиями» и в 2025 году.