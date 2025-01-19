Медведев обвинил «маразматика» Байдена в развязывании войны против России

Действия пока ещё действующего американского лидера Джо Байдена в контексте украинского конфликта фактически стали началом войны коллективного Запада против России, которая едва не привела к ядерной эскалации. Такое заявление сделал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в последний день своего президентства Байден демонстрирует трансформацию от «опытного и разумного политика» до «оторванного от реальности маразматика».

«Старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», — написал зампред СБ в телеграм-канале.