В преддверии Нового года зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил вспомнить, какие «нереальные» предсказания из тех, что он давал на 2024 год, действительно претворились в жизнь. Как он констатировал в своём телеграм-канале — «всё сбылось». Политик призвал продолжать следить за «полностью невозможными событиями» и в 2025 году.

Зампред Совбеза напомнил о собственном прогнозе, согласно которому произойдёт разделение общества на «своих», готовых всегда прийти на помощь, и «чужих», устраивающих проблемы для остальных граждан. Их Дмитрий Медведев ёмко разделил на партии «пацанов» и «чушпанов».

«Так ведь и вышло. Часть людей всё-таки поделилась на пацанов и чушпанов. Правильные пацаны держат слово и помогают своим. А гнилые чушпаны гадят по закоулкам. То банкомат подожгут, то бутылку бросят. Нет и не будет им пощады», — говорится в сообщении.

Также среди предположений замглавы СБ РФ сбылась догадка о расхищении очередного выделенного Киеву американского кредита «в размере стопятьсот миллиардов долларов США». В публикации Медведев заявил, что деньги успешно разворовали и принялись ждать новой поставки, попутно вспомнив о сыне президента США Джо Байдена, которого, несмотря на два уголовных дела, глава Америки решил помиловать.

Сбылись, по его мнению, и другие предсказания. Так, например, он предположил, что привычных блюстителей закона в ЕС непременно заменят, поставив на их место «немецких и укробандеровских полицаев».

«На улицах Европы развеваются грязные полотнища жовто-блакитных флагов, в нацистских типографиях печатают комиксы про пустоглазого вурдалака Бандеру, а кровососущие неофиты в Киеве преследуют каноническую Церковь и славят Сатану», — констатирует Медведев.

Сбылся прогноз замглавы СБ РФ относительно победы Дональда Трампа на прошедших в этом году президентских выборах в США, несмотря на уголовное преследование. Вместе с тем, как отметил Медведев, произошло «массовое зловещее оживление мумий инопланетян, спрятанных на военных базах США, их приход в американскую политику с последующим получением ими более половины мест в Конгрессе США». Политик предложил присмотреться к лицам американских сенаторов и конгрессменов.

Сбылся даже прогноз о «захвате Годзиллой власти в Японии», отметил Медведев, напомнив о многочисленных землетрясениях и пожарах в Стране восходящего солнца в этому году.