Это фиаско! Американские историки подвели итоги президентства Байдена

В Штатах президентский срок Джо Байдена запомнят как провальный период в истории страны. Об этом заявил профессор истории и руководитель Центра американских институтов Аризоны Дональд Кричлоу в беседе с Politico.

Историк напомнил, что политик принимал на себя управление США после обещаний сплотить страну, а также хотел снискать лавры президента-трансформатора, но ничего из этого ему не удалось. Во многом ему аукнулась политика «открытых дверей» по отношению к иммиграции через южную границу страны, а также решение выводить американский военный контингент из Афганистана. Всё это плохо воспринималось обществом на фоне растущей инфляции и проблемами Байдена с когнитивными способностями.

Преподаватель университета в Принстоне Шон Валенца считает, что президентство демократа будет иметь оттенок «трагичности» с исторической точки зрения. А старший научный сотрудник Фонда Мартина и Илли Андресона в Институте Гувера Стэнфордского университета Виктор Хансон сделал прогноз, что срок Байдена запомнится «самым радикальным и поляризующим президентским правлением за век».

Также своим мнением с Politico поделился руководитель политических исследований в вашингтонском Центре Нисканена Джеффри Кабасервис. Он полагает, что те несколько лет, когда Байден был хозяином Белого дома, идеально символизируют «целую политическую традицию, которая отчаянно нуждается в переосмыслении».