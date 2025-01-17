Напускное великодушие: Байден раздумывал о помиловании Трампа после выборов

Лидер Штатов Джо Байден рассматривал возможность в порядке частной инициативы помиловать избранного главу США Дональда Трампа после его победы на выборах президента в ноябре 2024 года. Это стало бы ярким и великодушным шагом со стороны демократа, пишет NBC News со ссылкой на источник.

«После ноябрьских выборов [Байден] в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьёз рассматривал эту возможность», — сообщает телеканал.