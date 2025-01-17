Напускное великодушие: Байден раздумывал о помиловании Трампа после выборов
NBC: Байден задумывался о помиловании Трампа после выборов в 2024 году
Лидер Штатов Джо Байден рассматривал возможность в порядке частной инициативы помиловать избранного главу США Дональда Трампа после его победы на выборах президента в ноябре 2024 года. Это стало бы ярким и великодушным шагом со стороны демократа, пишет NBC News со ссылкой на источник.
«После ноябрьских выборов [Байден] в частном порядке обдумывал идею помилования Трампа в качестве великодушного шага, хотя нет уверенности, что он всерьёз рассматривал эту возможность», — сообщает телеканал.
Ранее Джо Байден дал большое интервью телеканалу MSNBC, в котором снова публично оскорбил президента России Владимира Путина. Если сравнивать с резкими заявлениями в адрес российского лидера, сделанными в прошлом, в этот раз американский политик выбрал достаточно безобидный эпитет и назвал главу РФ «нехорошим парнем».
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