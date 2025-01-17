Уходящий с поста президента Байден напоследок оскорбил Путина, но на этот раз очень робко
Байден в интервью MSNBC назвал Путина «нехорошим парнем»
Президент Штатов Джо Байден в очередной раз нелестно высказался о российском лидере Владимире Путине, назвав его «нехорошим парнем». Это произошло в интервью американского политика телеканалу MSNBC.
«Этот парень — нехороший парень», — сказал Байден.
Напомним, что Джо Байден в публичных выступлениях не раз позволял себе оскорблять Владимира Путина и даже будущего президента Штатов Дональда Трампа. Во время одной из конференций по итогам саммита НАТО он назвал российского лидера «кровожадным безумцем», после чего Кремль напомнил ему о недопустимости таких высказываний в политическом поле.
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