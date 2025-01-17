В США заявили о «напоминающей морг» обстановке в Белом доме
NBC News: Перед уходом Байдена атмосфера в Белом доме напоминает морг
Перед уходом действующего президента США Джо Байдена обстановка в Белом доме становится всё печальнее. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Они отметили, что почти уже экс-лидер Штатов не может смириться с тем, что потерял власть.
Близкий к действующему президенту источник на условиях анонимности рассказал, что тот находится в подавленном состоянии. Он отметил, что окружающие его люди испытывают те же чувства. По его словам, Байден всё никак не может смириться с потерей должности, поэтому колеблется между меланхолией, смирением, гневом и тоской. Источник рассказал, что такая обстановка в администрации напоминает морг. Чиновники же объясняют тотальное уныние вокруг Овального кабинета тем, что вскоре самый высокий пост займёт Дональд Трамп.
В заключительной речи на посту президента США Джозеф Байден признался, что чуть не погрузил планету в ядерную войну из-за Украины. Политик подчеркнул, что его целью было объединить мир вокруг Незалежной и предотвратить войну. Кроме того, уходя с поста, он не обсудил вопросы российско-американских отношений. Вместо этого пока ещё хозяин овального кабинета сделал акцент на успехах своей администрации. Он сообщил, что его команда разработала и утвердила план действий по Газе.
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