В США заявили о «напоминающей морг» обстановке в Белом доме

Перед уходом действующего президента США Джо Байдена обстановка в Белом доме становится всё печальнее. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Они отметили, что почти уже экс-лидер Штатов не может смириться с тем, что потерял власть.

Близкий к действующему президенту источник на условиях анонимности рассказал, что тот находится в подавленном состоянии. Он отметил, что окружающие его люди испытывают те же чувства. По его словам, Байден всё никак не может смириться с потерей должности, поэтому колеблется между меланхолией, смирением, гневом и тоской. Источник рассказал, что такая обстановка в администрации напоминает морг. Чиновники же объясняют тотальное уныние вокруг Овального кабинета тем, что вскоре самый высокий пост займёт Дональд Трамп.