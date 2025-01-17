Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 января, 12:28

В США заявили о «напоминающей морг» обстановке в Белом доме

NBC News: Перед уходом Байдена атмосфера в Белом доме напоминает морг

Перед уходом действующего президента США Джо Байдена обстановка в Белом доме становится всё печальнее. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники. Они отметили, что почти уже экс-лидер Штатов не может смириться с тем, что потерял власть.

Близкий к действующему президенту источник на условиях анонимности рассказал, что тот находится в подавленном состоянии. Он отметил, что окружающие его люди испытывают те же чувства. По его словам, Байден всё никак не может смириться с потерей должности, поэтому колеблется между меланхолией, смирением, гневом и тоской. Источник рассказал, что такая обстановка в администрации напоминает морг. Чиновники же объясняют тотальное уныние вокруг Овального кабинета тем, что вскоре самый высокий пост займёт Дональд Трамп.

Уходящий с поста президента Байден напоследок оскорбил Путина, но на этот раз очень робко
Уходящий с поста президента Байден напоследок оскорбил Путина, но на этот раз очень робко

В заключительной речи на посту президента США Джозеф Байден признался, что чуть не погрузил планету в ядерную войну из-за Украины. Политик подчеркнул, что его целью было объединить мир вокруг Незалежной и предотвратить войну. Кроме того, уходя с поста, он не обсудил вопросы российско-американских отношений. Вместо этого пока ещё хозяин овального кабинета сделал акцент на успехах своей администрации. Он сообщил, что его команда разработала и утвердила план действий по Газе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anthony Ricci

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar