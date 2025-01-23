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23 января, 18:29

Захарова: Высказывания Каллас отражают растерянность ЕС с приходом Трампа

Заявления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас с воинственным тоном показывают смятение Брюсселя из-за новой администрации Трампа и опасения стать основным спонсором Киева. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова милитаристскую риторику руководителей ЕС.

По словам Захаровой, Россия замечает, как высокопоставленные чиновники ЕС небрежно насаждают в сознание европейцев идеи о вероятности крупного вооружённого конфликта с Россией в ближайшем будущем.

«Милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран-членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима Зеленского», — отметила Захарова

Каллас: ЕС не снимет с России санкции, чтобы не ослабить свои позиции
Каллас: ЕС не снимет с России санкции, чтобы не ослабить свои позиции

Ранее Каллас заявила, что Европейский Союз находится между войной и миром. Эти слова она произнесла на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе. Также Каллас назвала Россию «экзистенциальной угрозой для Европы» и выразила мнение, что Украина дает ЕС время подготовиться к возможной войне.

Обложка ©

t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Лия Мурадьян
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