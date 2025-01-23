Заявления главы дипломатической службы ЕС Каи Каллас с воинственным тоном показывают смятение Брюсселя из-за новой администрации Трампа и опасения стать основным спонсором Киева. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова милитаристскую риторику руководителей ЕС.

По словам Захаровой, Россия замечает, как высокопоставленные чиновники ЕС небрежно насаждают в сознание европейцев идеи о вероятности крупного вооружённого конфликта с Россией в ближайшем будущем.

«Милитаристская риторика Каллас в значительной степени отражает растерянность Брюсселя и большинства стран-членов ЕС перед лицом новой администрации в Вашингтоне и их страх остаться главным спонсором режима Зеленского», — отметила Захарова