Каллас: ЕС не снимет с России санкции, чтобы не ослабить свои позиции

ЕС сохранит санкции против РФ, чтобы избежать ослабления своих позиций. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, Брюссель не собирается отменять меры против России, так как это может ослабить Европейский союз, сообщает Agence France-Presse.

«Санкции крайне важны для нас. Это инструмент давления, и странно было бы от них отказаться. В случае переговоров наши позиции станут слабее», — подчеркнула она.

Такое заявление Каллас сделала в ответ на просьбу прокомментировать мнение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о необходимости отказа от санкций.

Ранее стало известно, что Венгрия не согласилась на стандартное продление санкций против России, срок действия которых истекает 31 января, ещё на шесть месяцев. Венгрия заявила, что необходимо сначала обсудить это с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-служба Еврокомиссии отказалась давать комментарии, а британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Брюссель пытается убедить короля Бельгии Филиппа активировать королевский указ 1944 года, который запрещает вывод капитала из страны в период военных действий. Это должно помешать разблокировке российских активов, если продление санкций до 31 января будет невозможно оформить.

Брюссель не может разрешить разблокировку активов РФ, так как проценты от вложенных средств используются для предоставления Киеву кредитов на срок до 40 лет.