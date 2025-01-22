Не война и не мир: Каллас сделала странное заявление о ЕС и назвала ВСУ расходным материалом

Евросоюз не вступил в войну, но и не находится в состоянии мира. Об этом во время программной речи на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе заявила руководитель европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Евросоюз не находится в состоянии войны пока, но не находится и в состоянии мира», — считает дипломат.

При этом Россию Каллас нарекла «экзистенциальной угрозой для Европы». А Украина, по её мнению, «выигрывает ЕС время для подготовки к войне».