Не война и не мир: Каллас сделала странное заявление о ЕС и назвала ВСУ расходным материалом
Каллас: Евросоюз не вступил в войну, но и не находится в состоянии мира
Евросоюз не вступил в войну, но и не находится в состоянии мира. Об этом во время программной речи на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе заявила руководитель европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.
«Евросоюз не находится в состоянии войны пока, но не находится и в состоянии мира», — считает дипломат.
При этом Россию Каллас нарекла «экзистенциальной угрозой для Европы». А Украина, по её мнению, «выигрывает ЕС время для подготовки к войне».
Ранее Каллас заявляла, что Евросоюз оставит в силе антироссийские санкции, чтобы «не ослабить свои позиции». В Брюсселе считают, что отмена ограничений ударит по ЕС в первую очередь.
ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET