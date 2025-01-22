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Регион
22 января, 11:35

Не война и не мир: Каллас сделала странное заявление о ЕС и назвала ВСУ расходным материалом

Каллас: Евросоюз не вступил в войну, но и не находится в состоянии мира

Евросоюз не вступил в войну, но и не находится в состоянии мира. Об этом во время программной речи на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства в Брюсселе заявила руководитель европейской дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Евросоюз не находится в состоянии войны пока, но не находится и в состоянии мира», — считает дипломат.

При этом Россию Каллас нарекла «экзистенциальной угрозой для Европы». А Украина, по её мнению, «выигрывает ЕС время для подготовки к войне».

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Ранее Каллас заявляла, что Евросоюз оставит в силе антироссийские санкции, чтобы «не ослабить свои позиции». В Брюсселе считают, что отмена ограничений ударит по ЕС в первую очередь.

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ТАСС / EPA / OLIVIER HOSLET

Юрий Лысенко
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