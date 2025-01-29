Трамп запретил операции по смене пола у детей младше 19 лет

Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий в стране проведение операций по смене пола у граждан младше 19 лет. Текст документа опубликован на сайте Белого дома. Глава государства подчеркнул, что изменение пола у детей и подростков — опасная тенденция, которая останется чёрным пятном в американской истории.

«Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют всё большее число впечатлительных детей, следуя (...) утверждению, что взрослые могут изменить пол ребёнка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция станет пятном на истории нашей страны, и ей необходимо положить конец», — говорится в заявлении Трампа.

Президент пообещал, что США не будут финансировать или пропагандировать изменение пола в юном возрасте, а также в стране начнут тщательно отслеживать соблюдение законов по данным вопросам. В указе Трампа чётко прописывается запрет на применение половых гормонов, блокаторов, а также на проведение операций по смене пола у детей до 19 лет.

Президент дал поручение Минздраву США подумать о том, как начать пропагандировать здоровый образ жизни среди подростков и донести до американцев, что изменение пола или приём блокаторов наносят «вопиющий вред» психике и здоровью человека.