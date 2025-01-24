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Регион
24 января, 09:36

Госдеп больше не выдаёт паспорта с символом «Х» в графе «пол»

Guardian: Рубио заморозил заявки на смену пола в паспорте с указанием «Х»

Глава Госдепартамента США Марко Рубио Марко поручил заморозить заявки на смену пола в паспорте и на оформление документов с указанием «X» в графе «пол». Об этом пишет Guardian.

Марко Рубио. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

Марко Рубио. Фото © ТАСС / AP / Evan Vucci

«Госсекретарь сообщил сотрудникам в электронном письме о том, что «пол не подлежит изменению» после указа Трампа о гендерных вопросах», — говорится в сообщении.

Рубио также распорядился во всех официальных документах использовать слово «пол», а не «гендер». Он подчеркнул, что согласно политике Соединённых Штатов пол гражданина меняться не может.

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Напомним, что сегодня политика США заключается в признании только двух гендеров — мужского и женского. Соответствующее заявление сделал президент Штатов Дональд Трамп в своей инаугурационной речи. В Государственной думе предрекли США протесты из-за войны республиканца с трансгендерами. По мнению парламентария, новый хозяин Белого дома демонстрирует возвращение Америки к нормальности. А это не всем придётся по вкусу.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TerraceStudio

Алена Пенчугина
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