США депортировали в Мексику 11 тысяч мигрантов за 18 дней президентства Трампа

Соединённые Штаты депортировали в Мексику около 11 тысяч нелегальных мигрантов за те 18 дней, что Дональд Трамп находится у власти. Такие данные на брифинге озвучила президент страны Клаудия Шейнбаум.

По её словам, 8 245 выдворенных нелегалов — мексиканцы. Ещё 2 539 человек — граждане других стран. Их постепенно доставляют на родину воздушными спецрейсами.

«Мы окажем поддержку, чтобы они [мигранты] смогли отправиться в страны своего происхождения», — сказала президент.

Кроме того, с каждым депортированным проводятся беседы, чтобы выявить возможные нарушения их прав при задержании и выдворении из Штатов.