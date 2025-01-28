В Колумбии приземлился первый рейс с депортированными из США мигрантами
Колумбийские мигранты. Фото © Gustavo Petro / Х
Первая группа мигрантов, депортированных из США, приземлилась в Колумбии, сообщает местное издание Tiempo. Самолет Boeing 737-700, на борту которого находились 205 мигрантов, приземлился в семь утра по местному времени. Колумбийцы вышли из самолета и сели в автобус, который доставил их в международный аэропорт Эльдорадо. Там они прошли миграционные процедуры для въезда в страну.
Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал сообщение в соцсети X, посвященное прибывшим мигрантам, и прикрепил две фотографии с ними на борту самолёта.
«Наши граждане возвращаются из США свободными, с достоинством и без наручников. Мы разработаем план кредитования, который будет полезен и доступен для мигрантов. Мигрант — это не преступник, а свободный человек», - написал президент.
Рейсы с нелегальными мигрантами из США будут продолжаться на фоне напряженности в отношениях между странами, возникшей из-за попыток американской администрации отправлять колумбийцев, закованных в кандалы, на военных самолётах, как это ранее делалось с бразильцами. Изначально власти Колумбии отказывались принимать самолёты с депортированными гражданами. Позднее президент страны Густаво Петро даже поручил отправить за соотечественниками личный борт. Дональд Трамп в свою очередь заявил о введении пошлин на колумбийские товары.