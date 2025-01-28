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28 января, 14:37

В Колумбии приземлился первый рейс с депортированными из США мигрантами

Колумбийские мигранты. Фото © Gustavo Petro / Х

Колумбийские мигранты. Фото © Gustavo Petro / Х

Первая группа мигрантов, депортированных из США, приземлилась в Колумбии, сообщает местное издание Tiempo. Самолет Boeing 737-700, на борту которого находились 205 мигрантов, приземлился в семь утра по местному времени. Колумбийцы вышли из самолета и сели в автобус, который доставил их в международный аэропорт Эльдорадо. Там они прошли миграционные процедуры для въезда в страну.

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал сообщение в соцсети X, посвященное прибывшим мигрантам, и прикрепил две фотографии с ними на борту самолёта.

«Наши граждане возвращаются из США свободными, с достоинством и без наручников. Мы разработаем план кредитования, который будет полезен и доступен для мигрантов. Мигрант — это не преступник, а свободный человек», - написал президент.

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Рейсы с нелегальными мигрантами из США будут продолжаться на фоне напряженности в отношениях между странами, возникшей из-за попыток американской администрации отправлять колумбийцев, закованных в кандалы, на военных самолётах, как это ранее делалось с бразильцами. Изначально власти Колумбии отказывались принимать самолёты с депортированными гражданами. Позднее президент страны Густаво Петро даже поручил отправить за соотечественниками личный борт. Дональд Трамп в свою очередь заявил о введении пошлин на колумбийские товары.

Марина Фещенко
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