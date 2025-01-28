В Колумбии приземлился первый рейс с депортированными из США мигрантами

Первая группа мигрантов, депортированных из США, приземлилась в Колумбии, сообщает местное издание Tiempo. Самолет Boeing 737-700, на борту которого находились 205 мигрантов, приземлился в семь утра по местному времени. Колумбийцы вышли из самолета и сели в автобус, который доставил их в международный аэропорт Эльдорадо. Там они прошли миграционные процедуры для въезда в страну.

Президент Колумбии Густаво Петро опубликовал сообщение в соцсети X, посвященное прибывшим мигрантам, и прикрепил две фотографии с ними на борту самолёта.

«Наши граждане возвращаются из США свободными, с достоинством и без наручников. Мы разработаем план кредитования, который будет полезен и доступен для мигрантов. Мигрант — это не преступник, а свободный человек», - написал президент.