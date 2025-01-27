«Это только начало»: США и Колумбия начали экономическую войну из-за нелегалов
Трамп ввёл пошлины против Колумбии из-за мигрантов, Петро ответил тем же
Соединённые Штаты ввели пошлины на все товары из Колумбии в ответ на отказ южноамериканского государства принять военно-транспортные самолёты с депортированными мигрантами. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По словам политика, действия Боготы угрожают безопасности Америки, поскольку они нарушают международные обязательства. В связи с этим Вашингтон решил ввести пошлины на колумбийские товары: 25% сразу и 50% — через неделю. Трамп подчеркнул, что США не позволят Колумбии игнорировать обязательства по приёму депортированных граждан. Также введены визовые ограничения для высокопоставленных чиновников республики и их ближайшего окружения. Пограничный контроль для граждан этой страны будет ужесточён.
«Эти меры — только начало. Мы не позволим колумбийскому правительству нарушить свои юридические обязательства в отношении приёма и возвращения преступников, которых они насильно ввезли в Соединённые Штаты!» — заключил хозяин Белого дома.
Президент Колумбии Густаво Петро зеркально ответил на действия Трампа и тоже задрал пошлины до 25%.
Напомним, что Колумбия закрыла небо для самолётов США с депортируемыми мигрантами из-за «недостойного» обращения с ними. Богота уже развернула два воздушных судна со 160-ю «пассажирами». При этом президент Густаво Петро отправил свой личный самолёт в Штаты, чтобы обеспечить «достойное возвращение» соотечественников.
Flickr / The Trump White House Archived