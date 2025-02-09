На Украине заявили о потерянном шансе иметь ядерное оружие
Кулеба: Украина потеряла шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, это табу
Украина упустила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году, когда подписала Будапештский меморандум. По словам бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, если Киев решится на его разработку в настоящее время, это приведёт к утрате партнёров и поставок вооружений.
«Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнёров, всех поставок оружия, санкций (против РФ, — Прим. Life.ru) при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать», — сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую заочно приговорили в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.
Бывший глава МИД заявил, что для Украины ядерное оружие — это табу. Сейчас страна уже не сможет стать ядерной державой, киевский режим утратил эту возможность ещё в 1994 году, заключил он.
Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа заявил, что у Украины нет шансов получить ядерное оружие. По словам Кита Келлога, реальные возможности совсем «мизерные или нулевые». Он также уверенно сказал, что этого не произойдёт и объяснил это как честный вывод исходя из сегодняшней ситуации в мире.
Life.ru / Kandinsky 3.1