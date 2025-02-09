Украина упустила возможность обладать ядерным оружием в 1994 году, когда подписала Будапештский меморандум. По словам бывшего главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, если Киев решится на его разработку в настоящее время, это приведёт к утрате партнёров и поставок вооружений.

«Чтобы пойти сейчас на создание ядерного оружия, мы должны понимать, что это потеря всех партнёров, всех поставок оружия, санкций (против РФ, — Прим. Life.ru) при первом же моменте, когда их нужно будет продлевать», — сказал Кулеба в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, которую заочно приговорили в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.

Бывший глава МИД заявил, что для Украины ядерное оружие — это табу. Сейчас страна уже не сможет стать ядерной державой, киевский режим утратил эту возможность ещё в 1994 году, заключил он.