Специальный посланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог собирается посетить конференцию в Мюнхене с целью найти пути для мирного разрешения конфликта. Однако лидер киевского режима Владимир Зеленский намерен этому плану противостоять. Такую позицию выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Он может пытаться выглядеть несколько неадекватно, вновь настаивая на требованиях к НАТО и ядерном оружии. На самом деле его цель заключается не в том, чтобы добиться выполнения своих требований, а в создании заведомо невыполнимых условий», — предположил украинский парламентарий.

Дубинский отметил, что американские партнёры имеют определённую гибкость только в отношении предложений президента РФ Владимира Путина, в то время как Киев требует невозможного.

«Это неблагоприятно для нас. Потому что время ультиматумов от Зеленского уже прошло», — добавил Дубинский.

По его мнению, таким образом глава режима в Киеве, возможно, в ущерб стране, будет пытаться продолжать боевые действия, что ставит под угрозу план Трампа по завершению конфликта и переключению внимания на Китай.