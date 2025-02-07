Подоляк признал, что Украина хочет спровоцировать войну между Россией и США

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев рассматривает вариант провокации прямого военного конфликта между США и Россией. Он подчеркнул, что в таком сценарии для Украины ситуация могла бы улучшиться.

«Мы можем допускать разные варианты, но есть и рациональные аргументы. <...> Не обязательно доводить дело до открытого столкновения между Америкой и Россией. Для нас это было бы более выгодно, поскольку конфликт такого уровня имеет свои преимущества, но мы осознаем, что это крайне сложно», - отметил он в интервью на YouTube-канале агентства РБК-Украина.