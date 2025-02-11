На Западе раскрыли путь к миру на Украине, но кое-кому это не понравится

Капитуляция НАТО может стать ключевым шагом к мирному разрешению конфликта в Украине. С таким мнением выступил финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

По его мнению, для достижения мира как на Украине, так и в Европе, необходимо, чтобы НАТО фактически сложило оружие на украинской земле. Также профессор предложил Финляндии рассмотреть возможность закрытия военных баз на границе с Россией.