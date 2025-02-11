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11 февраля, 14:30

На Западе раскрыли путь к миру на Украине, но кое-кому это не понравится

Финский профессор Малинен: Путь к миру на Украине начнётся с капитуляции НАТО

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Фото © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Капитуляция НАТО может стать ключевым шагом к мирному разрешению конфликта в Украине. С таким мнением выступил финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.

По его мнению, для достижения мира как на Украине, так и в Европе, необходимо, чтобы НАТО фактически сложило оружие на украинской земле. Также профессор предложил Финляндии рассмотреть возможность закрытия военных баз на границе с Россией.

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«Достижение мира на Украине и в Европе начинается с фактической капитуляции НАТО на территории Украины. Кроме того, необходимо начать ликвидировать базы на российской границе, начиная с Финляндии» , — подчеркнул он в своём посте.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинская армия постоянно отступает, но союзникам необходимо продолжать помогать Украине, чтобы фронт двигался в другую сторону. Особые планы у него на Германию, которая, по его мнению, должна делать гораздо больше оружия, чем она делает сейчас, чтобы готовиться к войне.

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Марина Фещенко
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