На Западе раскрыли путь к миру на Украине, но кое-кому это не понравится
Финский профессор Малинен: Путь к миру на Украине начнётся с капитуляции НАТО
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Капитуляция НАТО может стать ключевым шагом к мирному разрешению конфликта в Украине. С таким мнением выступил финский политолог и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети X.
По его мнению, для достижения мира как на Украине, так и в Европе, необходимо, чтобы НАТО фактически сложило оружие на украинской земле. Также профессор предложил Финляндии рассмотреть возможность закрытия военных баз на границе с Россией.
«Достижение мира на Украине и в Европе начинается с фактической капитуляции НАТО на территории Украины. Кроме того, необходимо начать ликвидировать базы на российской границе, начиная с Финляндии» , — подчеркнул он в своём посте.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что украинская армия постоянно отступает, но союзникам необходимо продолжать помогать Украине, чтобы фронт двигался в другую сторону. Особые планы у него на Германию, которая, по его мнению, должна делать гораздо больше оружия, чем она делает сейчас, чтобы готовиться к войне.