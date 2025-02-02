«Это неправильно!» Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине
Генсек НАТО Рютте: Украинский фронт движется в неправильном направлении
На данный момент фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом в интервью Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Украинский фронт движется в неправильном направлении... Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте.
При этом он отказался признать, что Киев уступает позиции в конфликте. Говоря о возможном подписании мирного соглашения, Рютте отметил, что оно должно быть устойчивым.
Ранее генсек НАТО уже называл неправильной динамику украинского конфликта. Он призывал НАТО усилить свою поддержку Киева для изменения ситуации. Слова Рютте косвенно подтвердил Владимир Зеленский, назвавший потери ВСУ огромными. Из его заявлений можно сделать вывод, что за две недели ВСУ лишились 80 тысяч военных.
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