«Это неправильно!» Генсек НАТО выступил с тревожным заявлением по Украине

На данный момент фронт на Украине движется в «неправильном направлении». Об этом в интервью Bild заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Украинский фронт движется в неправильном направлении... Союзники Украины должны сделать так, чтобы Россия не достигла целей», — сказал Рютте.

При этом он отказался признать, что Киев уступает позиции в конфликте. Говоря о возможном подписании мирного соглашения, Рютте отметил, что оно должно быть устойчивым.