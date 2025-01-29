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Регион
29 января, 12:35

«Когда вы закончите войну?» Рютте обвинили в гибели почти миллиона украинцев

Журналистка Панченко спросила Рютте о сроках завершения конфликта на Украине

После очередного заявления генерального секретаря НАТО Марко Рютте о поддержке Киева альянсом, его спросили о сроках завершения конфликта на Украине. Соответствующий вопрос задала украинская журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

«Ваша поддержка Украины привела к гибели почти миллиона украинцев. Когда вы закончите эту войну?» — написала она.

Таким образом Панченко отреагировала на пост генсека НАТО, где он написал, что поговорил с главой датского правительства Метте Фредериксен о поддержке Киева и усилении мер безопасности в Балтийском море.

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Ранее Марк Рютте объявил, что НАТО следует усилить поддержку Киева, а не снижать её. Таким, по его мнению, образом альянс сможет поменять «неправильную» динамику конфликта Украины и России. Функционер добавил, что Западу необходимо активно помогать Незалежной, а не искать предлоги, чтобы этого не делать. Из дальнейших его заявлений становится понятно, что Рютте очень переживает за материальные издержки по завершению конфликта: он добавил, что убытки стран Запада в случае победы России будут исчисляться не миллиардами, а триллионами.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MICHAEL BUHOLZER

Юрий Лысенко
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