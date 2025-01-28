Патрушев отреагировал на планы НАТО усилить военное присутствие на Балтике

Состояние Военно-Морского Флота России гарантирует защиту морских границ и судов от военных угроз. Об этом заявил во вторник помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев, комментируя намерения НАТО по усилению военного присутствия в Балтийском регионе.

«Прежде всего, хочу подчеркнуть, что Военно-морской флот России способен эффективно защищать морские границы нашей страны и обеспечивать безопасность российских судов от потенциальных угроз», — отметил Патрушев в интервью RG.ru.

Российское кораблестроение, отметил он, претерпевает значительные изменения, и президент Владимир Путин уделяет этой области особое внимание. Так, в 2024 году Военно-морской флот России продолжил активно обновляться, в его состав войдет более тридцати кораблей различных классов.