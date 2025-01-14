Патрушев допустил прекращение существования Украины в 2025 году
Помощник президента РФ Николай Патрушев не исключил, что Украина может прекратить существование как государство уже в 2025 году. Всё дело в ярой русофобии и насильственном принуждении к неонацистской идеологии, которые уничтожают некогда процветающие города, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск.
«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование», — сказал он в интервью KP.RU.
При этом Патрушев подчеркнул, что россиянам небезразлична судьба Украины, поскольку украинский народ остаётся для нас близким и братским.
А ранее в РАН спрогнозировали, что вероятность военного разгрома Украины может стать реальностью уже в 2025 году, но только при определённых условиях.
Life.ru