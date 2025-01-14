Помощник президента РФ Николай Патрушев не исключил, что Украина может прекратить существование как государство уже в 2025 году. Всё дело в ярой русофобии и насильственном принуждении к неонацистской идеологии, которые уничтожают некогда процветающие города, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск.

«Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит своё существование», — сказал он в интервью KP.RU.

При этом Патрушев подчеркнул, что россиянам небезразлична судьба Украины, поскольку украинский народ остаётся для нас близким и братским.