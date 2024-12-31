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Регион
31 декабря, 10:06

Зеленский согласится: На Западе заявили, что Киев заключит мирный договор с РФ в 2025 году

FT: Украина в 2025 году заключит мирный договор с РФ с отказом от территорий

Власти Украины заключат мирный договор с Россией в 2025 году. Об этом говорится в статье Financial Times.

«Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США», — прогнозируют авторы статьи.

При этом вступление Украины в НАТО будет заморожено.

Экономическая ситуация на Украине, военные неудачи и усталость партнёров от необходимости постоянно поддерживать Киев заставляют задуматься о мирных переговорах. Зеленский, ранее законодательно запретивший диалог с Россией, утверждает, что готов к переговорам, но требует участия третьих стран. При этом киевское требование о возвращении к границам 1991 года звучит все реже. Зеленский также заявил, что можно прекратить боевые действия, приняв Украину в НАТО. Это рассматривается как готовность к территориальным уступкам. После встречи с Трампом в декабре Зеленский заявил о желании мира.

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Ранее Зеленского поставили перед неудобным фактом в Германии. Там заявили, что ему придётся начать мирные переговоры с Россией в 2025 году и пойти на уступки, признав территориальные реалии. В Кремле тем временем отмечают, что предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Bohdan

Никита Никонов
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