Власти Украины заключат мирный договор с Россией в 2025 году. Об этом говорится в статье Financial Times.

«Владимир Зеленский согласится на фактический, но не юридический контроль России над территорией, которую она в настоящее время занимает, с некоторыми обменами земель в обмен на европейские гарантии безопасности при поддержке США», — прогнозируют авторы статьи.

При этом вступление Украины в НАТО будет заморожено.

Экономическая ситуация на Украине, военные неудачи и усталость партнёров от необходимости постоянно поддерживать Киев заставляют задуматься о мирных переговорах. Зеленский, ранее законодательно запретивший диалог с Россией, утверждает, что готов к переговорам, но требует участия третьих стран. При этом киевское требование о возвращении к границам 1991 года звучит все реже. Зеленский также заявил, что можно прекратить боевые действия, приняв Украину в НАТО. Это рассматривается как готовность к территориальным уступкам. После встречи с Трампом в декабре Зеленский заявил о желании мира.