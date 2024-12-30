В Кремле ответили на вопрос о предпосылках к завершению конфликта на Украине
Песков: Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет
В настоящий момент нет предпосылок для скорого завершения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако в данный момент мирному урегулированию конфликта мешает позиция Киева, что подтверждают в Кремле. Глава государства Владимир Путин также подчёркивает, что Москва согласна заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов.
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