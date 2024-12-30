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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 декабря, 07:35

В Кремле ответили на вопрос о предпосылках к завершению конфликта на Украине

Песков: Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет

В настоящий момент нет предпосылок для скорого завершения украинского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет», — сообщил Песков, отвечая на соответствующий вопрос РИА «Новости».

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. Однако в данный момент мирному урегулированию конфликта мешает позиция Киева, что подтверждают в Кремле. Глава государства Владимир Путин также подчёркивает, что Москва согласна заключить мир с Украиной на основе взаимных компромиссов.

Лавров заявил об открытости РФ к переговорам по Украине
Лавров заявил об открытости РФ к переговорам по Украине
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Shutterstock / FOTODOM / Semyon Prudiy

Оксана Попова
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