Неловко вышло: Гордон* объяснился за свою сорвавшуюся «сенсацию» об окончании СВО за день

Украинский журналист Дмитрий Гордон* несколько раз анонсировал свою «сенсационную информацию» о завершении СВО перед Новым годом, а 30 декабря объявил, что всё отменяется в связи якобы со срывом переговоров российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Никаких подтверждений своих сведений он не дал.

«Днём я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — написал Гордон* у себя в телеграм-канале.

Журналист утверждает, что получил информацию от источников в Вашингтоне и на Украине. По словам инсайдеров, на 30 декабря назначена встреча Путина и Трампа в формате видеоконференции. Гордон узнал от источников, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению по условиям прекращения «горячей фазы» конфликта.