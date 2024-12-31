Неловко вышло: Гордон* объяснился за свою сорвавшуюся «сенсацию» об окончании СВО за день
Журналист Гордон* утверждает, что 30 декабря сорвалась встреча Путина и Трампа
Дмитрий Гордон*. Обложка © Telegram / Дмитрий Гордон*
Украинский журналист Дмитрий Гордон* несколько раз анонсировал свою «сенсационную информацию» о завершении СВО перед Новым годом, а 30 декабря объявил, что всё отменяется в связи якобы со срывом переговоров российского лидера Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа. Никаких подтверждений своих сведений он не дал.
«Днём я получил информацию, что встреча — а это должна была быть встреча Путина и избранного президента США Дональда Трампа — сорвалась», — написал Гордон* у себя в телеграм-канале.
Журналист утверждает, что получил информацию от источников в Вашингтоне и на Украине. По словам инсайдеров, на 30 декабря назначена встреча Путина и Трампа в формате видеоконференции. Гордон узнал от источников, что встреча не состоялась, поскольку стороны не пришли к соглашению по условиям прекращения «горячей фазы» конфликта.
Напомним, в России против одиозного журналиста было возбуждено сразу несколько уголовных дел: по статьям о призывах к террористической деятельности, о распространении фейков о ВС РФ, о возбуждении ненависти или вражды, о призывах к развязыванию агрессивной войны. Как уточнило гособвинение, дело против Гордона* было возбуждено в том числе из-за призывов убить высшее руководство РФ и Белоруссии. В июле 2-й Западный окружной военный суд приговорил украинского журналиста к 14 годам колонии за призывы к терроризму и распространение фейков об Армии РФ.
* Включён в России в реестр иноагентов и реестр террористов и экстремистов.