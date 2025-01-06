В РАН оценили вероятность военного разгрома Украины в 2025 году

Вероятность военного разгрома Украины может стать реальностью в 2025 году, но только при определённых условиях, утверждается в докладе Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Его текст есть в распоряжении агентства РИА «Новости».

В документе подчёркивается, что реализация такого сценария в 2025 году вполне вероятна. Но для этого потребуется не только возникновение определённых внешних факторов, но и значительные дополнительные ресурсы, а также организационные усилия со стороны Москвы. На момент составления прогноза данный вариант не рассматривался как основной.

В докладе также указано, что «политическая система Украины демонстрирует высокую устойчивость», несмотря на усталость населения от продолжающегося конфликта и снижение доверия к действующей власти. В частности, указывается на то, что Владимир Зеленский уменьшил влияние парламента и ограничил роль украинских олигархов в политической жизни страны. В результате оппозиционные силы были фактически вытеснены из политического процесса.