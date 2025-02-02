«Больше оружия!» Рютте требует от Германии «затянуть пояса» к войне
Генсек НАТО Рютте требует от Германии увеличить производство вооружения
Германия должна начать тратить больше денег на оборону и производство оружия. Готовиться к войне Европе сейчас просто необходимо, считает генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.
Рютте говорит, что у Германии самая развитая экономика в Европе, поэтому она должна производить намного больше оружия, чем все остальные страны-участницы ЕС и НАТО.
«Они (немцы) номер один в Европе. Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше», — заявил голландский политик.
Рютте считает, что Германии необходимо позарез начать «больше тратить и больше производить» оружия.
«Я говорю вам очень чётко: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — твердил генсек НАТО.
Он также не упустил возможности похвалить президента США Дональда Трампа за сообразительность, ведь тому принадлежит идея увеличить расходы всех стран НАТО на оборону до 5% от ВВП. Рютте считает, что всем нужно начать тратить больше денег на оружие, в том числе Штатам. По его словам, причиной этому является напряжённая ситуация с Россией и модернизация китайской армии. Как оказалось, Китай тоже каким-то образом угрожает альянсу, поэтому новый целевой показатель военных расходов станет одной из самых важных тем по время ближайших дискуссий.
Генсек НАТО уверял, что это число будет «намного, намного, намного больше, чем 2%» от ВВП.
Как и его предшественник, Марк Рютте продолжает вести агрессивную воинственную риторику, пугать всех подряд войной и искать всё новые угрозы для НАТО. Увидев, что США — это локомотив, тянущий на себе весь альянс, Трамп заявил, что всем странам-участницам стоит увеличить свои расходы на оборону. Эти слова как мантру для себя запомнил генсек, а мгновенно исполнили приказ Литва и Эстония. Примечательно, что первая сделает это за счёт государственных займов, а второй придётся ужиматься, сокращая расходы. Глава Финляндии Стубб считает, что Трамп приведёт НАТО к новой странице в его истории, сделав альянс как никогда могучим. А вот в российском МИД говорят, что изменений будет мало, а блок теперь просто начнёт исполнять интересы других политиков.
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