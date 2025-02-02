«Больше оружия!» Рютте требует от Германии «затянуть пояса» к войне

Германия должна начать тратить больше денег на оборону и производство оружия. Готовиться к войне Европе сейчас просто необходимо, считает генсек Североатлантического альянса Марк Рютте. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

Рютте говорит, что у Германии самая развитая экономика в Европе, поэтому она должна производить намного больше оружия, чем все остальные страны-участницы ЕС и НАТО.

«Они (немцы) номер один в Европе. Но, учитывая масштабы экономики Германии, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше», — заявил голландский политик.

Рютте считает, что Германии необходимо позарез начать «больше тратить и больше производить» оружия.

«Я говорю вам очень чётко: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны», — твердил генсек НАТО.

Он также не упустил возможности похвалить президента США Дональда Трампа за сообразительность, ведь тому принадлежит идея увеличить расходы всех стран НАТО на оборону до 5% от ВВП. Рютте считает, что всем нужно начать тратить больше денег на оружие, в том числе Штатам. По его словам, причиной этому является напряжённая ситуация с Россией и модернизация китайской армии. Как оказалось, Китай тоже каким-то образом угрожает альянсу, поэтому новый целевой показатель военных расходов станет одной из самых важных тем по время ближайших дискуссий.