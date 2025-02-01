В интервью с британским журналистом Пирсом Морганом американский телеведущий Такер Карлсон высказал мнение, что НАТО утратило свою значимость. Он считает, что альянсу следует прекратить своё существование.

Карлсон подчеркнул, что военный блок был основан с целью сдерживания СССР. С тех пор прошло 35 лет, и, несмотря на декларируемую миссию по поддержанию мира, в Европе происходит «самая кровопролитная война за последние 80 лет». Ведущий считает, что это вызывает сомнения в эффективности НАТО.

Журналист также подчеркнул, что размещение НАТО на границах России противоречит национальным интересам Москвы и может привести к ядерной войне. Он считает, что РФ, как крупнейшая ядерная держава, должна учитываться в международной политике.

«Если вы не хотите начала ядерной войны, вы не будете двигать границы НАТО, хотите вы этого или нет. Если мы поместим на их границах НАТО, то получим войну», — сказал Карлсон.